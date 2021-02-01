Ректора СамГУПС Ивана Андрончева отстранили из-за подозрений в коррупции

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Ректора Самарского государственного университета путей сообщения Ивана Константиновича Андрончева освободили от занимаемой должности. Об этом сообщило Федеральное агентство железнодорожного транспорта. Приказ датируется 28 января 2021 годом.

Напомним, против Андрончева и других лиц из администрации вуза возбуждено уголовное дело по ст. 285.1, п. 2 УК РФ (нецелевое расходование бюджетных средств группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере). Сумма, о которой идет речь более чем 1,8 млн рублей. События дела относятся к 2019 году, когда учащихся вуза отправили на студенческий фестиваль.

В университете прошли обыски для закрепления доказательной базы и изъятия вещественных доказательств. Также изучается роль ректора и иных должностных лиц вуза в совершении преступления.

На время следствия ему избрали меру пресечения в виде «обязательства о явке». Экс-ректор СамГУПС обязан являться к следователям по вызову и сообщать им, если намерен поменять место жительства, пишет ГТРК Самара.

Фото: samgups.ru