Реконструкторы старины из Самарской области столкнулись с чиновниками

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Музейный комплекс «Древний мир» воюет с чиновниками из-за повышения кадастровой стоимости земли. По результатам прошедшей массовой кадастровой оценки цена арендованной музеем земли выросла почти вдвое, пишет Обозрение.

Соответственно, подорожала и стоимость аренды для реконструкторов-эскапистов. Те смогли отстоять свои интересы лишь отчасти. Об этом пишет газета «Самарское обозрение» в выпуске от 20 сентября.

Центр исторического моделирования «Древний мир» – один из самых известных туристических объектов Самарской области. На расположенной в Красноармейском районе площадке работает музей под открытым небом, где воссозданы жилища и мастерские каменного и бронзового веков.

Ежегодно туда на системной основе возят на экскурсии большинство самарских школьников.

В мае этого года «Древнему миру» пришлось обратиться в Самарский областной суд с иском к региональному правительству, Кадастровой палате и управлению Росреестра. Причиной стали итоги массовой кадастровой оценки земель, проходившей в последние годы.

В результате оценки кадастровая стоимость участка, который арендует «Древний мир», возросла почти в два раза – с 8,6 млн до 16,6 млн рублей. Это в свою очередь привело к росту арендной платы за пользование муниципальной землей. В своем иске «Древний мир» потребовал снизить кадастровую стоимость, установив ее на уровне рыночной по состоянию на начало 2019 года.

Добиться исполнения требований в полной мере центру исторического моделирования не удалось. В ходе разбирательства независимый оценщик провел экспертизу рыночной стоимости земли на момент определения кадастровой цены.

Специалисты заключили, что на начало 2019 года она составляла 12,3 млн рублей. Именно такая стоимость была закреплена в решении областного суда от июля 2021 года

Как рассказал корреспонденту «СО» основатель центра «Древний мир» Игорь Субботин, итогами суда в центре моделирования не удовлетворены. Реконструкторы намерены продолжать борьбу за снижение кадастровой стоимости арендованной земли.