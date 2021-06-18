Разыскивается несовершеннолетний уроженец г. Чита, которого похитил его отец

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Отделом уголовного розыска УМВД России по г.Чита разыскивается несовершеннолетний Рязанов А. 2012 года рождения, уроженец г. Чита, которого похитил его отец.

Рязанов С. Н. 1974 года рождения также разыскивается ОУР УМВД России по городу Чита, в связи с возбуждением в отношении него уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы несовершеннолетнего).

Если вам что-либо известно о месте нахождения Рязанова Алексея или Рязанова Сергея Николаевича просьба сообщить по телефонам +7(3022)23-47-63, +7(3022)23-47-61 или по телефону вызова экстренных служб 112. Кроме того, связаться с ближайшим подразделением полиции в любой ситуации поможет «Мобильное приложение МВД России», которое можно бесплатно установить на смартфон или планшетный компьютер.