В Красноармейском районе горело сено в надворных постройках
Поволжский музей железнодорожной техники празднует свой 15 день рождения
Россияне проводят в социальных медиа почти три часа в день
В МАХ зарегистрировались 55 млн пользователей
ИКИ РАН: крупная вспышка снова происходит на Солнце
Мальчик поступил в больницу с очень низким зрением — всего 4%.
Врачи больницы Ерошевского спасли зрение юному пациенту с сахарным диабетом
В завершение встречи сотрудники полиции призвали студентов активно распространять полученную информацию среди родственников и друзей, а также незамедлительно обращаться в полицию при любых признаках мошеннических действий.
В Самаре сотрудники регионального главка полиции провели беседу по кибербезопасности со студентами
Пешеход находился на проезжей части дороги без цели ее перехода.
В селе Подстепки грузовик сбил 63-летнего пешехода
В СОУНБ открылась книжная выставка ко Дню качества
Первый WOOF фестиваль пройдет в Самаре при поддержке Фонда президентских грантов
В Самарском археологическом центре открылась выставка «Следы античной цивилизации на юге России»
Разбогатеть не удалось: самарец перевел аферистам порядка 2 миллионов рублей

14 ноября 2025 12:28
123
К самарским полицейским за помощью обратился 35-летний житель города Самары.

К самарским полицейским за помощью обратился 35-летний житель города Самары.   Он рассказал, что стал жертвой аферистов.

По данным ГУ МВД России по Самарской области, заявителю в одном из мессенджеров написал неизвестный, который предложил выгодно вложить сбережения. Собеседник убедительно рассказывал о выгоде и приводил личные примеры обогащения. 

Самарец поверил неизвестному и перевел на указанный им счет все свои сбережения  - порядка 2 миллионов рублей.  

Спустя время «доброжелатель» перестал выходить на связь, а мужчина обратился за помощью в полицию. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело.

 

Фото:  pxhere.com

