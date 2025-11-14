Разбогатеть не удалось: самарец перевел аферистам порядка 2 миллионов рублей

123

К самарским полицейским за помощью обратился 35-летний житель города Самары. Он рассказал, что стал жертвой аферистов.

По данным ГУ МВД России по Самарской области, заявителю в одном из мессенджеров написал неизвестный, который предложил выгодно вложить сбережения. Собеседник убедительно рассказывал о выгоде и приводил личные примеры обогащения.

Самарец поверил неизвестному и перевел на указанный им счет все свои сбережения - порядка 2 миллионов рублей.

Спустя время «доброжелатель» перестал выходить на связь, а мужчина обратился за помощью в полицию. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело.

Фото: pxhere.com