Разбившийся в Индонезии Boeing при взлете попал в зону сильной турбулентности

284

Разбившийся в Индонезии Boeing 737-524 при взлете проходил через грозовой фронт и оказался в зоне сильной турбулентности, передает ТАСС. Об этом рассказал в воскресенье журналистам представитель Агентства метеорологии, климата и геофизики Дэни Сэптиади.

"Согласно полученным со спутников данным, в момент взлета в радиусе 15 км наблюдалась большая облачность, сильные осадки и гроза", - приводит его слова портал Detik. Кроме того, "все самолеты, находившиеся в тот момент в этом районе, должны были испытывать сильную турбулентность", указал представитель ведомства.

Между тем, как отметил Сэптиади, "видимость составляла около 2 км, и это условие подходит для взлета или посадки".

Boeing 737-524 местной авиакомпании Sriwijaya Air выполнял рейс в субботу рейс из Джакарты в Пантианак (административный центр провинции Западный Калимантан), на его борту находились 50 пассажиров, 6 членов экипажа, а также 6 сотрудников авиакомпании. Примерно через четыре минуты после вылета из столичного аэропорта самолет упал в море. Заместитель руководителя национального поисково-спасательного агентства Сурио Аджи сообщил, что наземные службы не получали никаких аварийных сигналов ни одного самолета, находившегося в их зоне ответственности. Более того, по его словам, спутниковые системы соседней Австралии также не зафиксировали никаких сигналов.

По данным авиационного портала FlightRadar, на протяжении первых минут после взлета лайнер набирал высоту, однако затем, после отметки в 3,3 тыс. м, резко снизился на 3 тыс. м меньше чем за минуту.

Фото: AP Photo/Achmad Ibrahim/ТАСС