Пять пожаров за сутки произошло в Нефтегорском районе

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В 17 часов 27 минут на пульт связи пожарно-спасательного отряд № 36 поступило сообщение о возгорании мусора в сельском поселении Утевка. К месту вызова были направлены силы и средства пожарно-спасательной части № 104 пожарно-спасательного отряда № 36. По прибытии было установлено, что горит мусор на площади 100 квадратных метров. В 17 часов 50 минут была объявлена локализация пожара, в 17 часов 56 минут – ликвидация открытого горения. В тушение пожара принимали участие 3 человека личного состава и 1 единица техники. На тушение был подан 1 ствол «Б».

Помимо этого, в Нефтегорском районе за сутки еще два раза горел мусор, а также хозяйственная постройка и квартира.

Погибших и пострадавших, к счастью, нет.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"