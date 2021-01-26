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Пьяный водитель воткнул отвертку в глаз инспектору ДПС под Воронежем

26 января 2021 16:28
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Раненый сотрудник ДПС был экстренно госпитализирован, а напавший на него мужчина задержан.

Житель Калачеевского района Воронежской области напал на сотрудника ДПС, воткнув ему отвертку в глаз, передают "Известия". Об этом во вторник, 26 января, сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по региону.

По данным следователей, 23 января сотрудники ДПС заметили в селе Заброды автомобиль, съехавший на обочину. За рулем машины находился 39-летний местный житель, который, по визуальным признакам, был в состоянии алкогольного опьянения.

Правоохранители предложили ему пройти медосвидетельствование и пригласили его для этого в патрульный автомобиль.

«Находясь на переднем пассажирском сиденье служебного автомобиля, 39-летний мужчина внезапно нанес имевшейся при нем отверткой удар в область правого глаза сидевшему на водительском сиденье 30-летнему инспектору ДПС, причинив последнему ранение правой глазницы с повреждением тканей головного мозга», — сообщили в СК.

Нанесенное правоохранителю ранение квалифицируется как тяжкий вред здоровью, отметили следователи.

Раненый сотрудник ДПС был экстренно госпитализирован, а напавший на него мужчина задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа в целях воспрепятствования законной деятельности».

Решением суда 39-летнего водителя заключили под стражу. В настоящий момент устанавливаются мотивы нападения на стража порядка. Расследование уголовного дела продолжается.

 

Фото:   pixabay

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Комментарии

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