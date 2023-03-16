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Пьяный тольяттинец угнал автобус

16 марта 2023 10:58
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Пьяный тольяттинец угнал автобус

Полицейские вернули транспортное средство законному  владельцу.

В дежурную часть отдела полиции по Центральному району Управления МВД России по г. Тольятти за помощью обратился  местный  житель  1982 года рождения, который  сообщил о пропаже автобуса, припаркованного на стоянке  во дворе дома в Центральном районе.

Оперативный дежурный уточнил у заявителя  цвет, особые приметы и регистрационный номер транспортного средства и ориентировал на розыск похищенного транспортного средства наружные службы полиции, Росгвардии и работников организаций правоохранительной направленности.

В ходе опроса заявитель пояснил полицейским, что вечером оставил на парковке автобус,  а утром  обнаружил его отсутствие.

Сотрудники полиции осмотрели место происшествия, установили и опросили возможных очевидцев происшествия, изъяли и просмотрели записи с камер видеонаблюдения, расположенных на многоквартирных домах, в результате чего  установили, что к совершению может быть причастен  ранее не судимый  местный житель 1983  года рождения. Оперуполномоченные уголовного розыска задержали предполагаемого злоумышленника по месту жительства, рядом с домом которого находилось разыскиваемое транспортное средство. При опросе задержанный свою вину в содеянном признал и пояснил что, находился в алкогольном опьянение и не отдавал отчет своим действиям.

Отделом дознания отдела полиции по Центральному району У МВД России по г. Тольятти в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Транспортное средство возвращено законному  владельцу.

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