Пьяный мужчина устроил стрельбу возле ТЦ «Парк Хаус» в Самаре

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Полицейские выясняют обстоятельства происшествия в Промышленном районе Самары. На парковке торгового центра «Парк Хаус» пьяный мужчина устроил стрельбу.

— Сообщение о происшествии поступило в полицию 28 апреля в 01:10. Звонивший рассказал о стрельбе на парковке торгового центра. Полицейские выехали на место и задержали предполагаемого правонарушителя, — рассказали 63.RU в ГУ МВД России по Самарской области.

Им оказался мужчина 1969 года рождения. У мужчины был при себе травматический пистолет и разрешение на него.

— Оружие изъяли, а в отношении задержанного составили административный материал за нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. Данные передали в региональное управление Росгвардии для принятия решение о прекращении владения оружием, — сообщили полицейские.

Проще говоря, мужчина может лишиться разрешения на травматический пистолет из-за своей выходки. Информации о пострадавших от его действий нет. Полицейские говорят, что подобных заявлений не поступало ни от лечебных учреждений, ни от потерпевших.

— Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства и свидетелей происшествия, — добавили в МВД.