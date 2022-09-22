Пьяная драка: самарчанка избила до смерти своего собутыльника

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По версии следствия, 18 сентября текущего года в квартире дома по улице Георгия Димитрова, было обнаружено тело мужчины (1956 года рождения) с признаками насильственной смерти в виде многочисленных ссадин.

"В ходе расследования было установлено, что накануне вечером между погибшим и его знакомой, распивавшими спиртные напитки в квартире последней, возникла ссора, переросшая в драку. В ходе конфликта женщина нанесла оппоненту множественные удары в область расположения жизненно-важных органов. Потерпевший от полученных травм скончался на месте", - сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

В настоящее время женщина заключена под стражу.

Фото: СУ СКР СО