Я нашел ошибку
Главные новости:
Предлагается увеличить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) на 2023 год до 16 242 рублей, а прожиточный минимум — до 14 375 рублей.
Минтруд предложил увеличить МРОТ и прожиточный минимум на 2023 год
Спектакль МДТ — настоящая история, не искаженная мнениями и оценками, не приукрашенная автором.
Спектакль Донецкого театра «Я Zнаю праVду» покажут на сцене театра «СамАрт»
В настоящее время женщина заключена под стражу.
Пьяная драка: самарчанка избила до смерти своего собутыльника
Технология поможет предотвращать образование наледи на дорогах и повысит безопасность пешеходов.
В Петербурге в октябре запустят пилотный проект по подогреву тротуаров
Руководство уголовно-исполнительной системы региона выделило полевую кухню для питания участников акции.
Сотрудники УФСИН СО приняли участие в экологической акции по уборке берега Волги
Пассажирский транспорт проследует по временной схеме.
23 сентября в Самаре при проведении патриотической акции будет ограничено движение транспорта
В Госдуме сообщили, что медики с боевым опытом будут в приоритете при мобилизации
21 сентября Виктор Кудряшов провел свой рабочий день в Сызрани.
Виктор Кудряшов оценил ход строительства жилых домов в Сызрани
Наверх
Самара  +21 °C, Тольятти  +19 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 60.87
0.85
EUR 60.21
0.16
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре пройдет межнациональный спортивный турнир «Открытый кубок Приволжского федерального округа «Союз народов» по сётокан каратэ JSKA»
В Тольятти пройдет  финал VII Спартакиады пенсионеров России
«Мы чистим мир»: участники акции провели генеральную уборку береговой полосы острова Проран
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Пьяная драка: самарчанка избила до смерти своего собутыльника

22 сентября 2022 19:08
197
В настоящее время женщина заключена под стражу.

По версии следствия, 18 сентября текущего года в  квартире дома по улице Георгия Димитрова, было обнаружено тело мужчины (1956 года рождения) с признаками насильственной смерти в виде многочисленных ссадин. 

"В ходе расследования было установлено, что накануне вечером между погибшим и его знакомой, распивавшими спиртные напитки в квартире последней, возникла ссора, переросшая в драку. В ходе конфликта женщина нанесла оппоненту множественные удары в область расположения жизненно-важных органов. Потерпевший от полученных травм скончался на месте", - сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

В настоящее время женщина заключена под стражу.

 

Фото:   СУ СКР СО

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Новый мурал появился в Самаре
22 сентября 2022  12:36
Новый мурал появился в Самаре
350
Перед стартом губернатор вместе с Дмитрием Барановым и членами государственной комиссии проводил в корабль экипаж.
21 сентября 2022  22:44
Дмитрий Азаров поздравил коллектив РКЦ «Прогресс» с успешным запуском ракеты-носителя «Союз-2.1» с Байконура
526
Отопительный сезон официально начнется в Самаре 27 сентября
21 сентября 2022  12:38
Отопительный сезон официально начнется в Самаре 27 сентября
469
Для успешного торгово-экономического сотрудничества регионов важно создавать условия, одним из которых является удобная логистика.
20 сентября 2022  19:35
Дмитрий Азаров и Махмуд-Али Калиматов обсудили сотрудничество между Самарской областью и Республикой Ингушетия
933
В Красноглинском районе 24 и 25 сентября будет работать муниципальная ярмарка в формате «торговля с автомашин»
20 сентября 2022  13:58
В Красноглинском районе 24 и 25 сентября будет работать муниципальная ярмарка в формате «торговля с автомашин»
745
Весь список