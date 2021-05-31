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Проверку на трезвость не прошли 90 автолюбителей Самарского региона

31 мая 2021 13:23
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Проверку на трезвость не прошли 90 автолюбителей Самарского региона

В предвыходные и выходные дни сотрудники Госавтоинспекции традиционно работают в усиленном режиме.

Автоинспекторы ориентированы на пресечение грубых нарушений ПДД РФ, особый упор делался на выявление автомобилистов, севших за руль в состоянии наркотического или алкогольного опьянения.

Концентрация нарядов ДПС в выходные дни была увеличена до максимума, а помимо инспекторского состава, в мероприятиях участвовали руководители территориальных подразделений ГИБДД.

Так, за минувшие три дня, на дорогах области сотрудниками Госавтоинспекции выявлено более 2900 различных правонарушений в области дорожного движения, среди которых 90 водителей в состоянии опьянения допустили управление транспортом, из которых 40 автомобилистов были установлены в период целенаправленных рейдов. 

 Выявление водителей в нетрезвом виде является безусловным приоритетом в работе дорожно-патрульной службы, однако, сотрудники ГИБДД уделяют внимание и другим видам правонарушений. В их числе управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления (ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ) и управление транспортом водителем, лишенным права управления (ч. 2 ст. 12.7 КоАП РФ). За истекшие три дня правоохранители выявили 27 «бесправных водителей» на дорогах губернии. За нарушение светопропускаемости стекол автомобиля в результате незаконной «тонировки» к ответственности привлечено более 240 водителей.   

 Госавтоинспекция Самарского региона призывает с пониманием относиться к проводимым профилактическим и рейдовым мероприятиям, которые направлены на обеспечение безопасности всех участников дорожного движения.

 

Теги: ГИБДД пьяные водители рейды

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