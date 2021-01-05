Прокуроры выехали на место смертельного ДТП в Самарской области

235

Прокуроры вместе с сотрудниками правоохранительных органов, МЧС и медиками работают на месте смертельной аварии в Самарской области. Напомним, трагедия произошла во вторник, 5 января, утром.

Как мы писали ранее, на 945 километре трассы М-5 «Урал» в Ставропольском районе, недалеко от села Большая Рязань произошло дорожно-транспортное происшествие. Столкнулись легковой автомобиль «Mitsubishi» и грузовой «Камаз». По предварительным данным, водитель иномарки уснул за рулём.

В страшном ДТП погибли женщины 35 и 39 лет и 9-летний мальчик. Пострадали 45-летний мужчина (водитель иномарки) и 5-летняя девочка. Они госпитализированы в медучреждения, сообщили в региональном ГУ МЧС. Мужчина – в Тольяттинскую городскую клиническую больницу №2 им. В.В.Баныкина, ребенок – в Тольяттинскую детскую многопрофильную больницу.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливают полицейские. На место происшествия для координации деятельности правоохранительных органов выезжал исполняющий обязанности прокурора Ставропольского района Роман Гирфанов, пишет ГТРК Самара.

«По итогам проверки будет решен вопрос о мерах прокурорского реагирования, дана оценка действиям ответственных лиц», - сообщили в областной прокуратуре.

Фото: Прокуратура Самарской области