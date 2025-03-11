Прокуратура Волжского района организовала проверку по факту несанкционированного сброса отходов

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Прокуратурой Волжского района проводится проверка в связи с публикациями в сети Интернет о незаконном сбросе отходов производства и потребления в населённом пункте Яблоновый Овраг.

Установлено, что в непосредственной близости от данного населенного пункта неизвестными лицами осуществляется сброс канализационных отходов.

Прокуратура района организовала мероприятия по установлению транспортных средств и ответственных лиц.

В рамках проверки будет дана правовая оценка их действиям, а также рассмотрен вопрос о причастности к сбросу отходов пивоваренного завода ООО «Респект».

Сотрудниками полиции по данному факту инициировано административное расследование на предмет установления лиц причастных к несанкционированному сбросу отходов. Результаты расследования административного дела находятся на контроле прокуратуры района.

По результатам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.