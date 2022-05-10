Профилактическая работа по недопущению природных пожаров в Самарской области продолжается

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На территории городских округов и муниципальных районов области сотрудниками надзорной деятельности и профилактической работы проводится работа по профилактике пожаров в садоводческих товариществах, граничащих с лесными массивами, и частном секторе. Цель этих мероприятий - проведение профилактических бесед с населением, предупреждение возможных последствий сжигания сухой травы и мусора.

В ходе рейдов сотрудники МЧС России проводят разъяснительные беседы с гражданами о пожарной безопасности в быту и на приусадебных участках. В ходе бесед инспекторы подчеркивают, что каждому жителю необходимо понимать, к каким печальным последствиям может привести халатное отношение к огню. Сотрудники надзорной деятельности рассказывают жителям сельских поселений об оперативной обстановке, связанной с пожарами, разъясняют требования пожарной безопасности, напоминают о правилах и способах тушения пожара, действиях при возгорании, а также об ответственности за нарушения противопожарного режима. Всем жителям выдаются памятки о мерах пожарной безопасности.

Напомним, что чаще всего причиной возникновения пожаров в весенне-летний период является неосторожное обращение населения с огнем. Массовые выжигания сухой травы, неконтролируемые палы могут стать привычными, если об их опасности не предупреждать население. Ведь в результате безответственного отношения к пожарной безопасности может быть уничтожена огнем не только значительная площадь лесов, но и жилые дома в населенных пунктах, на восстановление которых потребуются значительные финансовые средства.

Главное управление МЧС России по Самарской области настоятельно рекомендует:

- прежде чем поджечь сухую траву или развести костер, подумайте о трагических последствиях, к которым могут привести ваши действия;

- не позволяйте детям играть с огнем и разводить костры без присмотра взрослых;

- не бросайте непотушенные окурки, спички;

- на дачных участках сжигайте мусор и отходы только на специально оборудованных площадках;

– не сжигайте траву и мусор на расстоянии менее 50 метров от жилых зданий и хозяйственных построек. Сжигая мусор необходимо следить за горением до полного прекращения огня. В сухую и ветреную погоду сжигать мусор запрещается.

- в частных домах мусор, который невозможно как-либо использовать, следует собрать в контейнер и увезти на специально оборудованную мусорную площадку, а около дома на весь весенний и летний период необходимо обеспечить наличие первичных средств тушения пожара (бочка с водой объемом не менее 200 литров, ведро, ящик с песком, лопаты и багры).

НЕЛЬЗЯ разжигать мангал под кронами деревьев и на земле, покрытой сухой хвоей и листвой. Сразу закрывайте и ставьте подальше жидкость для розжига углей. Под рукой держите порошковый огнетушитель, подходящий для улиц (самая популярная модель: ОП-5).

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «01», с мобильного - «101» (все операторы сотовой связи).