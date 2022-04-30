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Приземлиться в самарском аэропорту самолету помешали суслики

30 апреля 2022 12:19
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Приземлиться в самарском аэропорту самолету помешали суслики

Нестандартное происшествие случилось в аэропорту Курумоч. Самолет, летевший из Санкт-Петербурга, не смог приземлиться, так как на взлетно-посадочной полосе находились суслики. Об этом 63.RU сообщили в Куйбышевской транспортной прокуратуре.

— Происшествие случилось утром 28 апреля. Диспетчер дал команду пилотам об уходе на второй круг, — рассказали в прокуратуре.

В это время сотрудники аэропорта убрали сусликов со взлетно-посадочной полосы. После этого самолет смог благополучно приземлиться.

Фото: pixabay.com

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