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Приставы в Тольятти обязали мать с дочерью убрать с лестничной площадки коробки и личные вещи

6 августа 2024 12:23
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Приставы в Тольятти обязали мать с дочерью убрать с лестничной площадки коробки и личные вещи

Судебные приставы Автозаводского района № 1 г. Тольятти обязали мать с дочерью убрать с лестничной площадки коробки и личные вещи, перекрывающие доступ к путям эвакуации. 

Жители одного из многоэтажных домов в г. Тольятти обратились в управляющую компанию с жалобой на своих соседей. Дело в том, что мать с дочерью на небольшой лестничной клетке стали складировать свои личные вещи и коробки. Захламление площадки привело к тому, что пробраться к выходу стало проблематично, и в случае возникновения пожара эвакуация жильцов дома была бы затруднена. Управляющая компания обратилась в суд с требованием обязать собственниц хранящихся на лестничной клетке вещей убрать их с площадки. Суд требование истца удовлетворил.

В отделении судебных приставов Автозаводского района № 1 г. Тольятти в отношении собственниц возбудили исполнительные производства. Должников предупредили, что если срок для добровольного исполнения решения суда будет проигнорирован, то неизбежным окажется применение в отношении них мер принудительного характера. Хозяева не придали внимания словам судебного пристава.

После истечения срока для добровольного исполнения, сотрудник Службы вынес в отношении каждой постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 5 тысяч рублей, а также ограничили в праве выезда за пределы Российской Федерации.

Узнав об ограничениях и вынесенном исполнительском сборе, хозяйки квартиры убрали свои вещи с лестничной клетки. Свободный доступ к проходу и путям эвакуации восстановлен.

Исполнительные производства окончены фактическим исполнением.

Теги: Судебные приставы

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