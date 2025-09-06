Приставы арестовывают имущество владельцев брендов "Кириешки" и "Яшкино"

124

Приставы арестовывают имущество Николая и Дениса Штенгеловых и их АО "Кондитерус Ком", владеющей брендами "Яшкино" и "Кириешки", выяснило РИА Новости, ознакомившись с данными судебных приставов и судебными материалами.

Согласно данным, 28 августа приставы возбудили исполнительное производство о наложении ареста на имущество АО "Кондитерус Ком" по исполнительному листу от 25 августа, который был выдан Тверским районным судом Москвы.

Также 1 сентября приставы возбудили исполнительное производство о наложении ареста на имущество Штенгеловых. Из судебных материалов следует, что 1 сентября Тверской районный суд Москвы выдал 271 исполнительный лист, которые переданы взыскателю. Кроме того, 26 августа суд выдал исполнительный лист, который также уже передан взыскателю.