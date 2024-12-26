При крушении самолета в Актау погибли семь россиян

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При крушении самолета Azerbaijan Airlines (AZAL) в районе Актау погибли семь граждан России, сообщил министр транспорта Казахстана Марат Карабаев, его слова приводит "Казинформ".

"С Российской Федерации (на борту находились. — Прим. ред.) 16 пассажиров, семь человек погибли и девять выжили", — сказал Карабаев.

По данным министра, наибольшее число погибших среди граждан Азербайджана — 23 человека из 37, находившихся на борту, пишет РИА Новости.

Лайнер Embraer 190, летевший из Баку в Грозный, разбился утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. Как заявил вице-премьер республики и глава комиссии по расследованию причин катастрофы Канат Бозумбаев, при крушении самолета погибли 38 человек.

Пресс-служба президента Азербайджана Ильхама Алиева сообщала, что борт изменил курс из-за плохой погоды. При посадке в Актау произошла авария. Глава государства подчеркнул, что есть разные версии случившегося, и призвал дождаться окончания расследования. Среди прочего сообщалось о столкновении самолета с птицами.