Представители пожарно-спасательного отряда № 48 Борского района проводят профилактические рейды

По данным статистики большинство пожаров происходит в результате нарушения правил пожарной безопасности в жилом секторе и основными причинами возгорания являются неосторожное обращение с огнем при приготовлении пищи, курение, неисправная электропроводка, оставленные без присмотра электроприборы, неправильная эксплуатация газового оборудования.

В целях оказания консультативной помощи населению по защите частных домовладений от пожаров, специалистами пожарно-спасательного отряда № 48 Борского муниципального района филиала государственного казенного учреждения Самарской области «Центр по делам гражданской обороны пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям» были организованы профилактические мероприятия, направленные на снижение гибели людей на пожарах.

С гражданами были проведены инструктажи по соблюдению правил пожарной безопасности при эксплуатации газового, печного оборудования, электропроводки электроприборов в осеннее-зимний пожароопасный период. Всем проинструктированным были вручены памятки с номерами телефонов экстренных служб.