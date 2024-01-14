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Пожилая сызранка оставила карту в магазине и лишилась ее и денег

14 января 2024 12:47
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Пожилая сызранка оставила карту в магазине и лишилась ее и денег

К сотрудникам патрульно-постовой службы полиции МУ МВД России «Сызранское» обратилась пожилая женщина. Она рассказала полицейским, что с её банковской карты, которую она по неосторожности оставила в близлежащем магазине, неизвестный злоумышленник украл деньги и оплатил покупки.

Доложив о происшествии в дежурную часть территориального органа, сотрудники полиции опросили работника указанной торговой точки, просмотрели записи с камер наружного наблюдения, установленных в торговом зале и увидели, как женщина, стоящая за потерпевшей, забирает ее карту из терминала и покупает продукты.

Сотрудники патрульно–постовой службы полиции передали приметы подозреваемой в дежурную часть и начали отрабатывать прилегающую к месту происшествия территорию методом объезда. Через полчаса на соседней улице, полицейские увидели женщину, по приметам схожую с разыскиваемой, задержали ее и доставили в дежурную часть для дальнейшего разбирательства. 

В ходе опроса местная жительница 1969 года рождения, без постоянного источника дохода, вину в содеянном признала  и пояснила, что совершая покупки в одном из продуктовых супермаркетов города подобрала возле терминала банковскую карту, а затем расплатилась ей бесконтактным способом в других торговых точках. Далее поняв, что банковская карта заблокирована, избавилась от неё. По данным сотрудников полиции подозреваемая ранее к уголовной и административной ответственности не привлекалась.

Уголовное дело направлено в суд для принятия решения по существу. В настоящее время подозреваемая возместила ущерб потерпевшей в полном объеме.

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