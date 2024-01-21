Пожару в порту Усть-Луга предшествовали два взрыва

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Спасателям потребовалось почти семь с половиной часов на то, чтобы остановить распространение огня на газовом терминале компании "Новатэк" в порту Усть-Луга, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Информация о пожаре поступила в 02:45 ночи, а в 10:11 глава региона сообщил о локализации. В настоящее время горит одна цистерна с топливом объемом 100 кубометров.

Руководитель Кингисеппского района Юрий Запалатский отметил, что пожару на расположенном в Лужской губе Финского залива предприятии предшествовали два взрыва. "Фонтанка" со ссылкой на сотрудников сообщала, что терминал был атакован двумя беспилотниками, но официального подтверждения этих сведений не поступало.

Когда прогремели взрывы, в газовом терминале находились 148 человек, никто из них не пострадал. Поблизости располагались пять танкеров, но на приличном расстоянии. Информации о повреждениях не поступало.

Какой урон нанесен терминалу "Новатэка", только предстоит установить, пишет Смотрим.