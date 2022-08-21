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Пожарные в Сызрани спасали дом на улице Дружбы

21 августа 2022 12:07
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Пожарные в Сызрани спасали дом на улице Дружбы

В прошедшую субботу, 20 августа, в Сызрани был зафиксирован один пожар. ЧП произошло в доме №4 на улице Дружбы. Сообщение о возгорании в доме поступило в экстренные службы в 12.22. На место происшествия по тревоге выехали пожарные расчеты из 95-й части. В доме загорелись домашние вещи, но огнеборцы не дали разгуляться огню. Уже в 12.36 очаг возгорания был окончательно потушен. В ГУ МЧС по Самарской области сообщили, что на место происшествия выезжали 2 спецмашины и 8 сотрудников МЧС, включая звено газодымозащитной службы, пишет КТВ-Луч.

 

Теги: Пожар

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