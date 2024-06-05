Пожарные тушили траву возле села Большая Глушица на площади 150 квадратных метров

167

4 июня в 19 часов 1 минут на пункт связи пожарно-спасательной части № 132 государственного казенного учреждения Самарской области «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям» поступило сообщение о том, что рядом с селом Большая Глушица горит трава. К месту вызова был направлен пожарный расчет пожарно-спасательной части № 132 противопожарной службы Самарской области на одной пожарной автоцистерне.

По прибытии было установлено, что горит трава на площади 150 квадратных метров, имеется угроза ее распространения на лесополосу. Благодаря грамотным действиям работников пожарно-спасательной части № 132 ухудшения обстановки удалось избежать. В 19 часов 47 минут пожар был полностью потушен. Причины пожара устанавливаются.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"