Пожарные Кинель-Черкасского района боролись с огнем на площади 70 кв. метров

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28 апреля в 14:47 на пункт связи пожарно-спасательного отряда поступило сообщение о том, что в селе Тимашево на улице Совхозной горят надворные постройки.

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По прибытии было установлено, что горят надворные постройки на площади 70 квадратных метров.

На тушение оперативно были поданы 2 ствола «Б», создано звено газодымозащитной службы.

В 15:06 пожар был локализован, в 15:20 – объявлена ликвидация открытого горения, а в 16:40 – пожар полностью потушен.

Всего на месте вызова работали 9 человек личного состава и 2 единицы техники.

Причины пожара устанавливаются.

Пострадавших и погибших, к счастью, нет.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"