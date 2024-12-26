Пожар на улице Пензенской в Самаре: погибла женщина

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В ночь на четверг, 26 декабря, в Самаре произошел смертельный пожар. Подробности о трагедии предоставили в МЧС.

— Пожар случился в многоквартирном доме. На улице Пензенской, 26, горели домашние вещи в квартире. Прибывшие спасатели ликвидировали возгорание на площади 5 квадратных метров, — рассказали в ГУ МЧС России по Самарской области.

Для борьбы с огнем привлекали 27 сотрудников МЧС России и 7 спецмашин. Еще до прибытия подразделений из дома самостоятельно эвакуировались 5 человек. Но, к сожалению, не обошлось без жертв. В результате пожара погибла 52-летняя женщина, пишет 63.ру.