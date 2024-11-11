Пожар на свиноферме тушили Кинель-Черкасском районе

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10 ноября в 21 час 54 минуты диспетчеру пожарно-спасательной части поступило сообщение о том, что в Кинель-Черкасском районе в Сельскохозяйственном производственном кооперативе имени Ленина горит свиноферма.

К месту вызова были направлены силы и средства пожарно-спасательных частей №№ 108,140 пожарно-спасательного отряда № 39.

По прибытии было установлено, что горит свиноферма на площади 60 квадратных метров.

На тушение оперативно были поданы 3 ствола «Б», созданы 3 звена газодымозащитной службы.

В 22 часа 10 минут пожар был локализован, в 22 часа 35 минут - объявлена ликвидация открытого горения, в 00 часов 50 минут – пожар полностью потушен.

Всего на месте вызова работали 10 человек личного состава и 3 единицы техники.

Погибших и пострадавших, к счастью, нет. Спасены 400 голов скота.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"