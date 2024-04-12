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После застолья жигулевец остался без денег, золотого кулона и сотового телефона

12 апреля 2024 10:42
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После застолья жигулевец остался без денег, золотого кулона и сотового телефона

Следственным отделом О МВД России по г. Жигулёвску окончено расследование уголовного дела в отношении тольяттинца в совершении преступления, предусмотренного частью 2 ст. 158 «Кража» УК РФ. В настоящее время уголовное дело, направлено в суд для рассмотрения по существу. 

В полицию за помощью обратился местный житель 1977 года рождения, который сообщил, что из его квартиры похищены деньги в сумме более 2 000 рублей, золотой кулон и сотовый телефон. Причиненный ущерб составил более 8 000 рублей.  
Сотрудники полиции, прибывшие по указанному адресу, осмотрели место происшествия, изъяли предметы и следы, установили и опросили очевидцев. Со слов заявителя полицейские выяснили, что личное имущество пропало после застолья, проходившего в его квартире.
В ходе оперативных мероприятий полицейским поступила информация, что к краже может быть причастен безработный, ранее неоднократно судимый за имущественные преступления тольяттинец 1981 года рождения. Сотрудники уголовного розыска задержали мужчину на территории г.Тольятти и доставили в О МВД России по г. Жигулёвску для дальнейшего разбирательства.
При опросе задержанный вину в совершении противоправного деяния признал и пояснил, что после завершения застолья пока все спали, похитил у хозяина квартиры деньги из кармана брюк, сотовый телефон и золотой кулон, который продал случайным прохожим, а денежные средства потратил на личные нужды.

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