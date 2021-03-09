После схода вагонов в Самарской области восстановили движение поездов

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9 марта 2021 года в 4 часа 48 минут (мск) полностью восстановлено движение поездов на станции Правая Волга Куйбышевской железной дороги.

Поезда следуют своим маршрутом.

В ликвидации последствий схода подвижного состава принимали участие 158 работников Куйбышевской магистрали, задействован восстановительный поезд станции Сызрань-1

Напомним, 8 марта 2021 года в 19 часов 45 минут (мск) на станции Правая Волга Куйбышевской железной дороги с рельсов сошли три вагона с углем в грузовом поезде. Причины происшествия устанавливаются, сообщает КбшЖД.