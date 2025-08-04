После ДТП в Тольятти 15-летняя девочка доставлена в городскую больницу

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3 августа на территории Самарской области зарегистрировано 10 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 19 человек.

Полицейские проводят проверку по факту ДТП в Центральном районе Тольятти. В 17:45 23-летний водитель Volkswagen Polo, осуществляя движение по улице Жилина, со стороны улицы Ленинградской, в районе дома № 17 по улице Жилина, на регулируемом перекрестке, при повороте налево не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с автомобилем ВАЗ-21074, под управлением водителя – 35-летней женщины, которая двигалась в прямом встречном направлении. Пострадавший – пассажир автомобиля ВАЗ-21074 -15-летняя девочка доставлена в городскую больницу.