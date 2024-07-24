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Полиция в турецком Бодруме задержала подозреваемого в подрыве автомобиля в Москве

24 июля 2024 19:27
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Имя подозреваемого — Евгений Серебряков, запрос по поводу него сегодня утром поступил турецким властям по линии Интерпола от российских коллег.

Полиция в турецком Бодруме задержала подозреваемого в подрыве автомобиля в Москве, сообщил глава МВД Турции Али Ерликая. Имя подозреваемого — Евгений Серебряков, запрос по поводу него сегодня утром поступил турецким властям по линии Интерпола от российских коллег, передает РБК.

Взрыв автомобиля Toyota на севере Москвы произошел утром 24 июля, пострадали находившиеся внутри мужчина и женщина. СК сообщил, что подозреваемый в подрыве установлен, но его имя не назвал. Глава ФСБ Александр Бортников сообщал, что предполагаемому преступнику удалось выехать в Турцию.

 

Фото:   pxhere.com

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