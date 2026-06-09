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Полицейскими Самарской области прекращено действие 505 банковских карт

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Полицейскими Самарской области прекращено действие 505 банковских карт

В текущем году дознавателями Самарской области расследованы и направлены в суд уголовные дела в отношении злоумышленников, которые в общей сложности причинили потерпевшим своими противоправными действиями ущерб на сумму 168 717 рублей. Благодаря принятым мерам в ходе дознания подозреваемыми добровольно возмещен гражданам имущественный вред в размере 139 840 рублей.

Например, полицейскими ОМВД России по г. Новокуйбышевску установлено, что в период с декабря 2024 по март 2025 года злоумышленник, используя служебный сотовый телефон и персональные данные своего работодателя, дистанционно оформлял от его имени микрозаймы на различные суммы. Полученные денежные средства расходовал на личные нужды. В ходе расследования доказана его причастность к 8 эпизодам противоправной деятельности. На стадии дознания подозреваемый добровольно частично возместил потерпевшему ущерб, для погашения оставшейся задолженности на его имущество наложен арест.

Группой дознания отделения полиции по Алексеевскому району Межмуниципального отдела МВД России «Нефтегорский» расследовано уголовное дело в отношении мошенника, обвиняемого в совершении противоправных действий в отношении микрокредитных организаций. В период с июня по сентябрь прошлого года злоумышленник, используя недостоверные сведения о своем трудоустройстве и доходе, дистанционно оформлял от своего имени микрозаймы на различные суммы. Полученные денежные средства расходовал на личные нужды, не намереваясь их возвращать. Задержанный полицейскими мужчина признал свою вину в совершении противоправных деяний и возместил кредитной организации ущерб в полном размере — свыше 40 тысяч рублей.

Марина Дмитриевна отметила: «За первые четыре месяца года по запросам полицейских приняты и другие меры — в соответствии с законом «О национальной платёжной системе» (№ 161-ФЗ от 27.06.2011). Так, прекращено обслуживание 505 банковских карт, которые задействовали в киберпреступлениях: их владельцы больше не могут ими пользоваться и заходить в онлайн-банкинг. Кроме того, заблокированы 36 банковских счетов, которые использовались для мошеннических схем.

 

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