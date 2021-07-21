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Полицейскими разыскиваются без вести пропавшие жители Оренбургской области

21 июля 2021 10:35
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Полицейскими разыскиваются без вести пропавшие жители Оренбургской области

Сотрудниками управления уголовного розыска УМВД России по Оренбургской области разыскиваются без вести пропавшие жители Оренбургской области: Имашев А.А. 2002 года рождения, Аемшеева Д.Д. 2006 года рождения. Разыскиваемые могут передвигаться на автомобиле марки «Geely Emgrand» (черного цвета), государственный регистрационный знак А921НУ 156 регион.

Приметы Имашева А.А.: рост 150-160 см, крепкого телосложения, черные, короткие волосы.

Особые приметы: на предплечье левой руки родинка, на запястье левой руки шрам от пореза.

Был одет: футболка серого цвета, спортивное трико темного цвета с логотипом «Адидас».

Приметы Аемшеевой Д.Д.: рост 160 см, среднего телосложения, волосы темного цвета, длиной ниже плеч.

Была одета: футболка белого цвета, жилетка с капюшоном синего цвета, брюки черного цвета.

Всем, кому известна информация о местонахождении разыскиваемых, просьба сообщать по телефонам: 8(35330) 2-14-22, 8-922-541-83-01, 8-922-886-91-60, 8-932-847-11-66, 8-922-542-47-08 или в ближайший отдел полиции.

Теги: пропавшие розыск

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