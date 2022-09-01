Полицейские работают на месте смертельного ДТП в Кинельском районе

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Сотрудники полиции Самарской области работают на месте ДТП в Кинельском районе.

По предварительным данным ГИБДД сегодня, 1 сентября в 21:00 на 49 км автодороги "Самара - Бугуруслан" произошло столкновение трех транспортных средств.

Количество погибших и раненных устанавливается.

В настоящее время сотрудники ГИБДД продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.

Полицейские оградили место происшествия, обеспечили беспрепятственный проезд других транспортных средств, проводят осмотр места ДТП, устанавливают и опрашивают свидетелей произошедшего, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: ГУ МВД СО