Полицейские в сАмаре задержали хулигана и нашли у него 29 свертков с наркотиком

277

В Советском районе областного центра обратили внимание на молодого человека, который возле одного из домов на ул. Запорожской нарушал общественный порядок, выражаясь грубой нецензурной бранью. Сотрудники полиции для составления протокола по статье «Мелкое хулиганство» доставили молодого человека в отдел полиции.

22-летний, ранее не судимый житель Кинеля во время составления административного протокола заметно нервничал. Полицейские приняли решение его досмотреть. В присутствии понятых полицейские обнаружили и изъяли у него из карманов одежды 29 свертков из красной изоленты с порошкообразным веществом белого цвета. Изъятое направили на исследование в ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области. По результатам исследования установлено, что в свертках находилось производное наркотического средства - N-метилэфедрон, массой более 20 граммов.

Как выяснили сотрудники органов внутренних дел, молодой человек — учащийся техникума, летом текущего года решил найти себе подработку. Из сети Интернет он узнал о работе курьером и связался с оператором. Работодатель пообещал кандидату заработок и уточнил, что его обязанность – забирать в тайниках закладки, впоследствии прятать и фиксировать их месторасположение с помощью фотосъёмки. Молодой человек ради материальной выгоды согласился на предложение, после чего, получив партию наркотиков, планировал сбыть ее путем тайников-закладок на территории Промышленного и Советского районов.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Советский районный суд