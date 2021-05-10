Полицейские в Новосибирской области составили протокол на мать, которая вела ребенка по улице за волосы

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Полицейские в Новосибирской области составили административный протокол о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей на женщину, которая вела за волосы ребенка по улице в городе Искитиме. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

"Инспекторами ПДН по Искитимскому району с матерью ребенка проведена разъяснительная беседа, а также составлен административный протокол по ч. 1 ст. 3.35 КоАП РФ ("Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних")", - рассказали в пресс-службе.

На видеозаписи в социальных сетях и местных СМИ видно, как мать держит девочку за волосы и ведет по улице, чем вызывает возмущение очевидцев. На видео отмечается, что женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения. По информации полицейских, женщина воспитывает дочь одна, семья состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних как неблагополучная. По данному факту проверку организовало и региональное следственного управление СК.

Фото: pixabay