Я нашел ошибку
Главные новости:
В СНТ «Гидромеханизатор» все ранее подтопленные дачные участки освободились от воды.
МЧС СО о паводковой обстановке в регионе
"Для того чтобы что-то требовать, Чехия сначала должна предъявить неопровержимые доказательства, которые будут перепроверены российской стороной".
В Совфеде ответили на требование Чехии о компенсации за взрыв во Врбетице
Женщина была пьяна.
Полицейские в Новосибирской области составили протокол на мать, которая вела ребенка по улице за волосы
Православные на девятый день после Пасхи отмечают Радоницу — особое поминовение усопших.
В этом году — 11 мая: Радоница — самый необычный день поминовения
В программу мероприятия также входит: фотозоны, конкурсы на символику сообщества и  just dance.
Трансляция матча «Крылья Советов»  – «Локомотив» пройдет в МТЛ-Арене на огромном экране
В среду, 12 мая "Крылья Советов" впервые за 17 лет сыграют в финале Бетсити – Кубка России.
"Крылья Советов" встретятся с "Локомотивом"  в Нижнем Новгороде, просмотр матча в Самаре возможен в трех заведениях
По данным пресс-службы правительства региона, Александр Мураховский вышел к людям в районе села Баслы.
Министр здравоохранения Омской области, который пропал 7 мая в лесу, найден живым
Еще 17 человек умерли от коронавируса в Самарской области
Еще 17 человек умерли от коронавируса в Самарской области
Наверх
Самара  +26 °C, Тольятти  +24 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.14
-0.44
EUR 89.51
-0.17
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре состоялось торжественное открытие мемориала «Генералы земли Самарской»
Жителей Самарской области приглашают на онлайн-программу в честь Дня Победы
В Самаре День радио посвятят победному маю 1945 года
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Полицейские в Новосибирской области составили протокол на мать, которая вела ребенка по улице за волосы

10 мая 2021 17:11
131
Женщина была пьяна.

Полицейские в Новосибирской области составили административный протокол о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей на женщину, которая вела за волосы ребенка по улице в городе Искитиме. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

"Инспекторами ПДН по Искитимскому району с матерью ребенка проведена разъяснительная беседа, а также составлен административный протокол по ч. 1 ст. 3.35 КоАП РФ ("Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних")", - рассказали в пресс-службе.

На видеозаписи в социальных сетях и местных СМИ видно, как мать держит девочку за волосы и ведет по улице, чем вызывает возмущение очевидцев. На видео отмечается, что женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения. По информации полицейских, женщина воспитывает дочь одна, семья состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних как неблагополучная. По данному факту проверку организовало и региональное следственного управление СК.

 

Фото:   pixabay

 

Теги: мать протокол ребенок

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Сложность операции была в том, что у девочки не было пищевода. И его требовалось создать из тех органов, которые остались в брюшной полости.
23 апреля 2021, 16:26
Детские хирурги больницы Середавина провели  уникальную операцию  по созданию  пищевода маленькой девочке 
Сложность операции была в том, что у девочки не было пищевода. И его требовалось создать из тех органов, которые остались в брюшной полости. Здравоохранение
1257
В центре внимания
Еще 17 человек умерли от коронавируса в Самарской области
10 мая 2021  13:33
Еще 17 человек умерли от коронавируса в Самарской области
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
222
С 10 мая временно закрыто движение по основному ходу ул. Ново-Садовой в Самаре
10 мая 2021  10:29
С 10 мая временно закрыто движение по основному ходу ул. Ново-Садовой в Самаре
Транспорт
274
В результате архивных поисков на сегодняшний день удалось установить 179 генералов, служивших на самарской земле.
9 мая 2021  14:16
В Самаре состоялось торжественное открытие мемориала «Генералы земли Самарской»
Общество
600
Шествие Бессмертного полка онлайн стартовало в самых восточных регионах России
9 мая 2021  13:38
Шествие «Бессмертного полка онлайн» стартовало в самых восточных регионах России
Общество
589
Самарская область вместе со всей страной отмечает 76-ю годовщину Великой Победы
9 мая 2021  13:27
Самарская область вместе со всей страной отмечает 76-ю годовщину Великой Победы
Общество
504
Весь список