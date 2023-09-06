Полицейские Тольятти спрогнозировали движение нарушителя ПДД РФ и задержали его

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Анонимный пост в социальной сети выявлен сотрудниками Госавтоинспекции в ходе круглосуточного мониторинга.

В ходе мониторинга средств массовой информации и сети Интернет сотрудниками Госавтоинспекции в социальной сети выявлена публикация административного правонарушения, размещенная очевидцами: по Тольятти передвигался автомобиль BMW, оборудованный устройством, препятствующим идентификации государственных регистрационных знаков.

Сотрудники центра автоматической фиксации административных правонарушений в области дорожного движения в ходе разыскных мероприятий определили путь водителя-нарушителя, передали информацию патрульным, которые задержали мужчину 1997 года рождения на территории областного центра для дальнейшего разбирательства.

Полицейскими в отношении нарушителя собран и направлен в суд административный материал, предусмотренный ч.2 ст.12.2 КоАП РФ (управление ТС с применением устройств или материалов, препятствующих идентификации государственных регистрационных знаков либо позволяющих их видоизменить или скрыть). Кроме того, должностными лицами Госавтоинспекции житель Тольятти привлечен к ответственности, предусмотренной ч.3 ст.12.23 КоАП РФ (нарушение требований к перевозке детей), ч.1 ст. 12.5 КоАП РФ (внесение изменений в конструкцию транспортного средства). Ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 3,5 тысячи рублей.

Сотрудники полиции в очередной раз отметили, что очевидцы правонарушения не сообщили о происходящем в Госавтоинспекцию, а поспешили поделиться записью в социальных сетях. Между тем, чем быстрее полицейские получат информацию о происходящем, планируемом или произошедшем противоправном событии, тем больше вероятность, что правонарушитель будет задержан в кратчайшие сроки и понесет заслуженное наказание.