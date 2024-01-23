Полицейские работают на месте смертельного ДТП в Кинель-Черкасском районе

127

Сотрудники Госавтоинспекции оперативно прибыли на место ДТП, оградили место аварии, обеспечили беспрепятственный проезд автотранспорта, устанавливают и опрашивают очевидцев происшествия, проводят иные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.



23 января на 83 км а/д "Самара-Бугуруслан", произошло лобовое столкновение легковых автомобилей LADA Granta и BMW.

Девушка-водитель отечественного автомобиля скончалась на месте ДТП. На место происшествия выехали сотрудники следственно-оперативной группы и руководство территориального отдела полиции, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: ГУ МВД СО