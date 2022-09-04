Полицейские просят откликнуться очевидцев ДТП в Жигулевске

196

30 августа 2022 года в Жигулевске на транспортной развязке (над а/д М-5 «Урал» 965км) произошло ДТП.

По предварительным данным сотрудников ГИБДД, 30.08.2022 в 10:48 час. водитель автобуса ПАЗ 320412-05 в пути следования со стороны ул. Приволжской в направлении мкр. Г-1, на транспортной развязке (над а/д М-5 «Урал» 965км), допустил наезд на женщину-пешехода 1948 года рождения, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, обозначенному дорожными знаками 5.19.1 и 5.19.2, слева направо по ходу движения транспортного средства.

С места происшествия с различными травмами пострадавшая доставлена в медицинское учреждение.

Следственный отдел ОМВД России по г. Жигулевску устанавливает свидетелей ДТП.

Информацию об указанном происшествии просьба сообщать по тел.: 8(8486)22-23-90, 8(9278)94-88-85, а также по телефону «102».