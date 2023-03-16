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Полицейские ищут водителя, скрывшийся с места ДТП в Самаре

16 марта 2023 17:10
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Очевидцев данного происшествия и лиц, обладающих информацией о личности и местонахождении водителя просят позвонить по телефону.

Сотрудниками полиции устанавливаются очевидцы и водитель, скрывшийся с места ДТП в Самаре.

Сотрудниками полиции в рамках проверки по сообщению из медицинского учреждения об обращении мужчины 1996 года рождения с травмами, полученными в ДТП, установлено, что 15 марта текущего года, в 07-50 час., водитель, управляя автомобилем (предположительно кроссовер темного цвета), возле д. 169 по ул. Зубчаниновское шоссе в г. Самаре совершил наезд на мужчину, который переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу, на разрешающий сигнал светофора.

Водитель, не оказав помощи пострадавшему, скрылся с места происшествия. Мужчина самостоятельно обратился в лечебное учреждение где, после обследования, медиками ему рекомендовано амбулаторное лечение.

Сотрудники полиции продолжают осуществлять комплекс мероприятий, направленных на розыск водителя, скрывшегося с места ДТП и возможных свидетелей.

Убедительная просьба очевидцев данного происшествия, лиц, обладающих информацией о личности и местонахождении водителя или автомобиля с характерными повреждениями, не оставаться безучастными и сообщить информацию по телефону 8(9277)566676. 

Госавтоинспекция предупреждает, что за оставление места ДТП ст.12.27 КоАП РФ предусмотрена ответственность, санкция которой предусматривает лишение права управления транспортными средствами на срок до пятнадцати суток. В случае неоказания своевременной помощи, повлекшей смерть или тяжкий вред здоровью, может наступить и уголовная ответственность, предусмотренная ст. 264 УК РФ.

 

Фото:   ГУ МВД СО

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