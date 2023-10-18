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Полицейские ищут пропавшую женщину из Старой Рачейки

18 октября 2023 09:32
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Полицейские ищут пропавшую женщину из Старой Рачейки

Сотрудники полиции ведут розыск жительницы села Старая Рачейка Сызранского района, которая 27 августа 2023 года ушла из дома и до настоящего времени ее местонахождение не известно.

Сотрудники полиции устанавливают местонахождение без вести пропавшей жительницы села Старая Рачейка Сызранского района — Статченко Юлии Александровны, 1981 года рождения, которая 27 августа 2023 года ушла из дома, расположенного на ул. Октябрьская и до настоящего времени ее местонахождение не известно.

Ориентировка с приметами разыскиваемой направлена в службы и подразделения полиции Самарской области.

Приметы без вести пропавшей: на вид 45-50 лет, европейской внешности, среднего телосложения, рост 165-170 см, лицо овальное, лоб средний, брови средние, светлые, глаза темные, нос средний, губы тонкие, волосы темные, средней длины.

Особые приметы: отсутствуют.

Всех, кто видел женщину или располагает информацией о ее местонахождении, просьба обратиться в ближайший отдел полиции или по телефону дежурной части отдела полиции по Сызранскому району МУ МВД России «Сызранское» 8 (8464) 98-46-02, либо по единому телефону экстренных служб 102 . Кроме того, связаться с ближайшим подразделением полиции в любой ситуации поможет «Мобильное приложение МВД России», которое можно бесплатно установить на смартфон или планшетный компьютер.

 

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