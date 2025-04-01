Полицейские ищут очевидцев и водителя автомобиля, скрывшегося с места ДТП в Самаре

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Сотрудниками полиции в рамках проверки по сообщению из медучреждения об обращении 11-летней жительницы Самары с травмами, полученными в ДТП, установлено, что 31 марта 2024 года в 18:40 час. водитель, управляя автомобилем (предположительно белого цвета), возле дома № 146 по улице Юных Пионеров совершил наезд на девочку, которая переходила проезжую часть вне пешеходного перехода, после чего уехал с места происшествия.



Пострадавшая школьница в сопровождении законного представителя обратилась в лечебное учреждение, где, после обследования, медиками ей назначено амбулаторное лечение.



Сотрудники полиции продолжают осуществлять комплекс мероприятий, направленных на розыск водителя, скрывшегося с места ДТП и возможных свидетелей.



Убедительная просьба очевидцев данного происшествия, лиц, обладающих информацией о личности и местонахождении водителя или его знакомых, не оставаться безучастными и сообщить информацию по телефонам 8(846)921-78-78, 8(986)953-54-51, 102.

Фото: ГУ МВД СО