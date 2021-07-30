Я нашел ошибку
Главные новости:
Две золотые, три серебряные и одну бронзовую.
Российские спортсмены завоевали шесть наград в седьмой день Олимпийских игр в Токио
По словам Вильфанда, те, кто выбрал Балтику для отдыха, все правильно спланировали.
Вильфанд рассказал, в каком море в России самая теплая вода
"Иностранцы признались, что конечной точкой следования являлось Королевство Испании, так как у одного из задержанных там проживает дочь".
Пограничники задержали троих кубинцев, которые пытались пересечь границу России и Эстонии на надувных матрасах
Они выполнят контрольный осмотр отсеков, возьмут пробы воздуха и установят агрегат фильтра очистки атмосфер.
Космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров, которые находятся на МКС, впервые зашли в модуль "Наука"
Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.
В отношении прокурора Сызрани возбуждено уголовное дело
По словам главы Роскосмоса, если ошибку совершили, то она была быстро компенсирована.
Рогозин: двигатели "Науки" могли включиться из-за операторов
С одиннадцатиметровой отметки пробил Александр Соболев.
"Крылья" уступили "Спартаку", пропустив с пенальти – 0:1
Взятка предназначалась за «помощь» при расследовании уголовного дела.
Александр Хинштейн: прокурора Сызрани задержали по подозрению в получении взятки в 3 млн рублей
Наверх
Самара  +23 °C, Тольятти  +23 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.14
-0.05
EUR 86.99
0.13
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В самарском Историческом парке впервые пройдет открытый шахматный турнир
В Самаре состоялся специализированный форум в сфере туризма и гостеприимства «Тур Притяжение 2021»
Выставка “В гостях у татар” пройдет в Музее имени Алабина в Самаре
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Пограничники задержали троих кубинцев, которые пытались пересечь границу России и Эстонии на надувных матрасах

30 июля 2021 23:17
287
"Иностранцы признались, что конечной точкой следования являлось Королевство Испании, так как у одного из задержанных там проживает дочь".

Пограничники задержали троих граждан Кубы, которые планировали на надувных матрацах переплыть реку Нарву, чтобы пересечь границу между Россией и Эстонией и потом уехать в Испанию, передает РИА Новости.

"В относительной близости от государственной границы Российской Федерации сотрудниками Пограничного управления при попытке незаконного пересечения государственной границы РФ задержаны трое неизвестных, ускоренно направлявшихся в сторону Эстонской Республики", - сказано в сообщении пограничного управления ФСБ по Петербургу и Ленинградской области..

По данным пресс-службы, "иностранцы признались, что конечной точкой следования являлось Королевство Испании, так как у одного из задержанных там проживает дочь".

"Для реализации своего плана граждане Кубы, тщательно изучив местность, где планировалось совершить противоправное деяние, приобрели надувные матрацы для преодоления реки Нарва. При себе имели сумки с личными вещами и средствами личной гигиены, а также документы, удостоверяющие личность. Установлено, что иностранные граждане являются подданными Республики Куба, 1970, 1968, 1992 года рождения", - информируют российские пограничники.

Задержанных поместили в Центр временного содержания иностранных граждан в Красном Селе. Они привлечены к административной ответственности и будут выдворены с территории РФ.

 

Фото из открытых источников

Теги: в Испанию на матрасе по реке три кубинца

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В командном турнире шпажистов сборная России (ОКР), за которую выступал наш спортсмен, заняла 2 место.  
30 июля 2021  16:08
Самарский шпажист Павел Сухов завоевал серебро Олимпийских игр 
361
В Самарской области ожидается гроза и сильный ветер
30 июля 2021  13:30
В Самарской области ожидается гроза и сильный ветер
424
Рост продолжается: за сутки в Самарской области 453 новых случая коронавируса
30 июля 2021  13:20
Рост продолжается: за сутки в Самарской области 453 новых случая коронавируса
482
Печальный рекорд: 412 человек заболело коронавирусом за сутки в Самарской области
29 июля 2021  13:26
Печальный рекорд: 412 человек заболело коронавирусом за сутки в Самарской области
722
В Самаре из-за велосоревнований временно перекроют ряд дорог
29 июля 2021  11:15
В Самаре из-за велосоревнований временно перекроют ряд дорог
579
Весь список