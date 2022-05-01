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Погиб гендиректор сочинского курорта "Красная Поляна" Андрей Круковский, упав с тропы к Ачипсинской крепости

1 мая 2022 15:53
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Глава Минприроды России Александр Козлов выразил соболезнования семье и друзьям Круковского, отметив его огромный клад в развитие туризма в Сочи.

 

Генеральный директор курорта "Красная Поляна" в Краснодарском крае Андрей Круковский погиб в результате падения на тропе к Ачипсинской крепости, сообщили ТАСС в пресс-службе курорта.

"Трагически погиб генеральный директор курорта "Красная Поляна" Андрей Алексеевич Круковский. Он любил горы и нашел покой в них. Трагедия произошла на тропе к Ачипсинской крепости, в результате падения он получил травмы, несовместимые с жизнью", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что прощание состоится 3 мая в Красной Поляне.

Глава Минприроды России Александр Козлов выразил соболезнования семье и друзьям Круковского, отметив его огромный клад в развитие туризма в Сочи. "Он сделал для туристической отрасли Сочи больше, чем кто-либо. Превратил "Красную Поляну" в курорт мирового уровня. <...> Здесь все связано с Андреем, с его энергией, стремлением сделать еще лучше для людей. Таким мы будем помнить его всегда: открытым, увлеченным, молодым, живым - настоящим", - написал он в своем Telegram-канале.

"По факту гибели 37-летнего мужчины в Адлерском районе города Сочи территориальным следственным отделом СКР по краю проводится доследственная проверка. Следователем проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. По окончании проверки будет принято процессуальное решение", - сообщили ТАСС в Следственном управлении СК России по Краснодарскому краю.

Круковский руководил курортом с 2019 года, в НАО "Красная поляна" работал с 2015 года, входил в совет директоров компании. Он начал проекты по созданию экокурорта "Лагонаки" и строительству канатной дороги на гору Ахун.

 

Фото:    Станислав Красильников/ТАСС

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