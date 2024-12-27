Погашена задолженность по заработной плате перед сотрудниками организации-банкрота в Самаре

160

Частное образовательное учреждение высшего образования «СаГА» с 2019 года имеет задолженность по заработной плате перед 20 бывшими работниками на сумму 1, 2 млн рублей.

Мерами координационного характера прокуратура Октябрьского района г. Самары организовала взаимодействие организации-должника с ООО «Аврора».

В результате состоялось подписание договоров переуступки права (цессии) между бывшими сотрудниками образовательного учреждения с учредителем ООО «Аврора», который принял на себя обязательства выплатить задолженность по заработной плате.

В настоящее время обязательства по договорам исполнены, долги перед сотрудниками погашены в полном объеме.