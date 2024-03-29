Подростки, оскорблявшие самарского губернатора, избежали наказания

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В Самарской области прекращено уголовное расследование по факту угроз и оскорблений, высказанных несовершеннолетними в адрес главы региона.

Уголовное дело об оскорблении представителя власти было возбуждено в Самарской области осенью прошлого года. Инцидент произошел после серии конфликтов между самарскими подростками и мигрантами.

Участники драк, среди которых были несовершеннолетние, записывали после конфликтов ролики, в которых высказывали свои комментарии с использованием ненормативной лексики. В числе прочего на видео звучали угрозы и оскорбления в адрес первых лиц региона.

По факту драк и оскорблений было возбуждено несколько уголовных дел по статьям "Хулиганство", "Побои", "Умышленное причинение вреда здоровью" и "Оскорбление представителя власти". Как сообщает РИА Новости, в пятницу стало известно, что уголовное расследование, проводимое по факту нелицеприятных высказываний несовершеннолетних в адрес губернатора области, было прекращено.

Источник агентства сообщил, что авторы видео не достигли возраста уголовной ответственности. На момент публикации видеороликов в Сети фигурантам дела, гражданам Таджикистана, было по 12 и 14 лет. Они признали свою вину.

После случившегося были внесены представления в адрес областной полиции, правительства и губернатора региона из-за ненадлежащей профилактической работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при областном правительстве и местной полиции.