Подробности смертельного ДТП в Волжском районе

В 15.30 ЦУКС СО поступило сообщение о ДТП на 55 км федеральной автодороги А-300 (Самара-Уральск) в районе н.п. Подъём-Михайловка Волжского района.
Произошло столкновение легкового автомобиля «Тойота» и грузового автомобиля «Вольво».
В автомобилях находились 4 человека (детей нет).
"От удара в моторном отсеке легкового автомобиля произошло возгорание. Машина выгорела полностью. Водитель и два пассажира погибли. Для извлечения погибших на место был направлен Поисково-спасательный отряд Самарской области. Используя гидравлические кусачки и разжим спасатели, для обеспечения доступа к погибшим, срезали крышу и двери", - рассказали в пресс-службе ПСС СО.
Водитель грузового автомобиля не пострадал.
Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.
Всего было привлечено 14 человек и 5 единиц техники, сообщили в пресс-службе облМЧС.
Фото: облМЧС