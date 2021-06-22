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Подробности смертельного ДТП в Волжском районе
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Подробности смертельного ДТП в Волжском районе

22 июня 2021 22:56
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Произошло столкновение легкового автомобиля «Тойота» и грузового автомобиля «Вольво». Автомобиль «Тойота» загорелся.

В 15.30 ЦУКС СО поступило сообщение о ДТП на 55 км федеральной автодороги А-300 (Самара-Уральск) в районе н.п. Подъём-Михайловка Волжского района. 

Произошло столкновение легкового автомобиля «Тойота» и грузового автомобиля «Вольво». 

В автомобилях находились 4 человека (детей нет). 

"От удара в моторном отсеке легкового автомобиля произошло возгорание. Машина выгорела полностью. Водитель и два пассажира погибли. Для извлечения погибших на место был направлен Поисково-спасательный отряд Самарской области. Используя гидравлические кусачки и разжим спасатели, для обеспечения доступа к погибшим, срезали крышу и двери", -  рассказали в пресс-службе ПСС СО.

Водитель грузового автомобиля не пострадал.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

Всего было привлечено 14 человек и 5 единиц техники, сообщили в пресс-службе облМЧС.

 

Фото:   облМЧС

Теги: Волжский район смертельное ДТП

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