В суд с требованием провести ремонт крыши обратилась жительница дома.
В Сызрани судебные приставы проконтролировали ремонт кровли  многоквартирного дом
Исследование охватило 400 руководителей ИТ-подразделений среднего и крупного бизнеса РФ.
Beeline Cloud признан лидером российского рынка провайдеров по удовлетворенности и лояльности клиентов 
Ориентировочный срок завершения работ - 10 сентября 2025 года.
На улице Демократической в Самаре временно меняется схема дорожного движения
В губернии более 220 тысяч волонтёров.
Регион готовится к открытию новых Добро.Центров
Он посвящен истории велосипедного спорта и расскажет о его значении для Самары в прошлом и настоящем.
В самарском Музее Модерна откроется новый выставочный проект «На велосипеде в космос»
Будьте внимательны и осторожны на дорогах, соблюдайте правила дорожного движения.
Ночью 12 августа местами в Самарской области ожидается туман
На острове Поджабный хотят высадить свыше 250 тысяч сосен
На острове Поджабный хотят высадить свыше 250 тысяч сосен
В Самаре еще два дома стали объектами культурного наследия
В Самаре еще два дома стали объектами культурного наследия
Фестиваль ландшафтной поэзии "Слова и тропы" пройдет в Ширяево
15000 человек стали гостями Дня физкультурника в Самаре
Вячеслав Федорищев открыл первый Кубок губернатора Самарской области по хоккею
Подготовка к зиме: в Самаре прокуратура предостерегла управляющие компании

11 августа 2025 13:52
135
Прокуратура Красноглинского района г. Самары провела проверку исполнения управляющими (обслуживающими) компаниями, расположенными на территории района, требований законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства при подготовке многоквартирных домов к отопительному периоду 2025–2026 годов.

Установлено, что ряд управляющих организаций в информационной системе «Электронное ЖКХ» не в полном объеме разместили информацию и документы, необходимые для получения паспорта готовности многоквартирного дома к осенне-зимнему сезону, что может привести к нарушению сроков запуска тепловой энергии в обслуживаемые дома.

В этой связи руководители 13 управляющих компаний предостережены прокуратурой района о недопустимости нарушений требований законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Вопрос подготовки многоквартирных домов к отопительному сезону остается на контроле прокуратуры района.

