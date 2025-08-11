Подготовка к зиме: в Самаре прокуратура предостерегла управляющие компании

135

Прокуратура Красноглинского района г. Самары провела проверку исполнения управляющими (обслуживающими) компаниями, расположенными на территории района, требований законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства при подготовке многоквартирных домов к отопительному периоду 2025–2026 годов.

Установлено, что ряд управляющих организаций в информационной системе «Электронное ЖКХ» не в полном объеме разместили информацию и документы, необходимые для получения паспорта готовности многоквартирного дома к осенне-зимнему сезону, что может привести к нарушению сроков запуска тепловой энергии в обслуживаемые дома.

В этой связи руководители 13 управляющих компаний предостережены прокуратурой района о недопустимости нарушений требований законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Вопрос подготовки многоквартирных домов к отопительному сезону остается на контроле прокуратуры района.