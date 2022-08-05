Под Тольятти огнеборцы ликвидировали крупный пожар на территории кафе

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В 9:00 в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Самарской области поступило сообщение о пожаре на территории кафе в Ставропольском районе.

Прибывшими пожарно-спасательными подразделениями было установлено, что горит 2-этажное здание, объявлен ранг вызова – Пожар № 2. Площадь пожара составляет 750 кв.м. Из здания было эвакуировано 10 человек. Погибших и пострадавших нет, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС СО.

На месте было сформировано 3 боевых участка по тушению пожара, защите прилегающего леса и соседнего здания, задействованы 5 звеньев газодымозащитной службы. Принятыми мерами угроза распространения пожара была устранена.

В 11:16 пожар был локализован и в 11:33 - ликвидирован.

Для тушения пожара привлекались 120 человек и 47 единиц основной пожарной и специальной техники. В качестве дополнительных сил и средств были задействованы пожарно-насосная станция, рукавный автомобиль и пожарный поезд со станции «Самара».

Причина пожара будет установлена органами дознания.

Фото: ГУ МЧС СО