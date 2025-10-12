Под Самарой 52-летний водитель Renault Logan погиб в ДТП с грузовиком

113

В субботу, 11 октября, на автодороге между Уфой и Самарой в Красноярском районе зафиксировано тяжёлое дорожное происшествие со смертельным исходом. Согласно официальной информации от регионального управления МВД, 52-летний водитель легкового Renault Logan совершил выезд на встречную полосу, где столкнулся с движущимся большегрузом Mercedes-Benz с прицепом.

После первичного столкновения грузовой автомобиль под управлением 62-летнего водителя продолжил движение по инерции и совершил наезд на следовавшую в попутном направлении LADA Kalina. Легковой автомобиль Renault отбросило с проезжей части в придорожный кювет в результате сильного удара.

Медицинская помощь, оказанная на месте происшествия водителю Renault, не привела к положительному результату – он скончался до приезда скорой помощи. Второй пострадавший, управлявший автомобилем LADA Kalina, был экстренно госпитализирован для оказания медицинской помощи. Правоохранительные органы продолжают комплексную проверку по установлению всех деталей и причин произошедшего инцидента, пишет Самара-МК.