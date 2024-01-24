241

Под Пермью пассажиров поезда ошибочно высадили за 51 километр до нужной станции

Пассажиров поезда Томск — Адлер высадили за 51 км до нужной станции под Пермью

Сотрудники правоохранительных органов проверяют сообщения в Сети об ошибочной высадке пассажиров поезда Томск — Адлер за 51 километр от места назначения, сообщила Приволжская транспортная прокуратура, передает РИА Новости.

"Красноуфимской транспортной прокуратурой организована проверка по публикации в социальной сети о возможном нарушении прав пассажиров при оказании услуг перевозки на железной дороге в Пермском крае", — говорится в заявлении.

Согласно информации в соцсетях, вечером 22 января поезд Томск — Адлер остановился на станции Щучье Озеро в Пермском крае. Проводник одного из вагонов в этот момент ошибочно высадил пассажиров, следовавших до станции Чернушка, то есть примерно за 51 километр от места назначения.

Как уточнили в прокуратуре, в этой ситуации могли быть нарушены "требования по оказанию услуг надлежащего качества" на Горьковской железной дороге.

В свою очередь, Центральное межрегиональное управление СК на транспорте сообщило, что в ситуации с высадкой пассажиров разбираются также пермские следователи. Специалисты выясняют обстоятельства произошедшего.